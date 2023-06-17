مساعد وزير العدل: نعمل على التحول الرقمي منذ 5 سنوات ونفذنا «التقاضي عن بُعد»

قال المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقني، إن الوزارة لديها خطط تعمل عليها منذ خمس سنوات لتنفيذ منظومة التحول الرقمي، لافتا إلى أن مجال التقاضي شهد تطورا في الميكنة والرقمنة والتقاضي عن بعد.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر التحول الرقمي الذي تنظمه الجامعة البريطانية بمصر، عن تطبيق التحول الرقمي في مجال القضاء وتطوره والتحديات التي توجهه والحلول المطروحة، أن الرقمنة هي التخلي تماما عن الأوراق والتحرر من القيود المادي، لافتا إلى أن أقصى استفادة كانت التقاضي عن بعد.

مسار التقاضي عن بُعد

وعن مسار التقاضي عن بُعد، أشار إلى أنه تضمن العديد من المراحل بينها القيد في المحكمة، والإعلان، وجلسة المحاكمة، وأعمال الخبراء، وإصدار الحكم، والتنفيذ، والمطالبة بمستحقات التقاضي.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المواطن في التعامل مع المنظومة القضائية فيما يخص مسار التقاضي عن بُعد، من بينها التخوف من هذه الطريقة من قِبل المستخدمين.

تحديات التقاضي عن بعد

ولفت إلى أن 80% من مشكلات التقاضي عن بُعد تكمن في مرحلة الإعلان الالكتروني عن طريق «email - sms»، ونسعى لطرح حلول مناسبة للتطبيق لحل هذه المشكلة، ومازال لدينا مشكلة نسبية في مرحلة إتاحة الأحكام فور صدورها على المنصة الإلكترونية.