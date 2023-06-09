«العدل الأمريكية»: نطالب بمحاكمة سريعة لترامب

عقد المستشار الخاص لوزارة العدل الأميركية، جاك سميث، مؤتمرا صحفيا حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ذكر فيه أن انتهاكات ترامب للقوانين، تضع البلاد في خطر.

"ترامب" بريء حتى تثبت إدانته

وأضاف «سميث» بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أن ترامب بريء حتى تثبت إدانته، كما أن محاكمته ستتم في محكمة جنوب فلوريدا، وستطالب الوزارة بمحاكمة سريعة.

العمل على تأمين حقوق ترامب أثناء المحاكمة في فلوريدا

وتابع المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية: «سنعمل على تأمين جميع الحقوق لترامب أثناء المحاكمة في فلوريدا، ونجمع البيانات التي ستحدد مسار محاكمته، والعدل ترى أنه متهم بالتآمر على العدالة، بناء على الاتهامات الموجهة من مجموعة من هيئة المحلفين».