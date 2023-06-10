أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم السبت اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

وزير العدل يهنئ أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

ورحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ أعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم.

وتقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة.

التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل

وتمّ التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.