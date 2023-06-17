وزير العدل يشهد مراسم حلف اليمين القانونية لـ432 عضواً بالنيابة الإدارية

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية اليوم، مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2017، 2018 والبالغ عددهم 432 معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر ديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي بوسط القاهرة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، حددت اليوم السبت 17 يونيو 2023، لحلف اليمين القانونية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2017، 2018 المعينين بالقرارين الرئيسيين رقمي 209 و210 لسنة 2023، وذلك أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، بديوان عام الوزارة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 209 و210 لسنة 2023، بتعيين 271 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2017 معاونا للنيابة الإدارية، وتعيين 161 معاون للنيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2018.جاءت قرارات الرئيس بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون 117 لسنة 1958، بشأن تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وبناء على ما عرضه وزير العدل.