ندوة في المنوفية للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

نظمت محافظ المنوفية، ندوة تعريفية، حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في دورتها الثانية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات المعنية، من أجل توفير عدد من المشروعات التنموية القوية استعداداً لاختيار الأفضل والأنسب لمشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدراة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام، وعدد من أساتذة الجامعة، وممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة.

وتأتي استعداداً لمشاركة المنوفية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم «COP 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023 بدبي، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

مشروعات صديقة للبيئة في المنوفية

وتم استعراض عدد من المشروعات البيئية والصديقة للبيئة، منها مشروع استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج صبغات صديقة للبيئة ذات جودة وقيمة اقتصادية مرتفعة دون الأضرار بالبيئة، ومشروع تنفيذ وتطوير السجاد اليدوي، ومشروع التدوير الذكي للمخلفات، والجراج الذكي، والأدوات الذكية لمساعدة المكفوفين، والروبوت التعليمي الذكي للأطفال، ومشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي، ومشروع تصنيع وابتكار ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد، ومشروع إعادة تدوير المخلفات الغذائية واستخدامها في علاج الأمراض الناشئة عن الأكسدة.

محافظ المنوفية يدعو شركات القطاع الخاص للمشاركة

ومن جانبه، دعا محافظ المنوفية، كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، مشيراً إلي أهمية أهداف المبادرة الوطنية في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى إقتصادية وإجتماعية و استدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين.