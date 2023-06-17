نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الوضع في الخرطوم كارثي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنَّ قوات الدعم السريع سيطرت على بعض المناطق التي كانت تحت حمايتها، ومنها القصر الجمهوري، ولم تسيطر على القصر الجمهوري بقوة السلاح، فقد كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن القصر الجمهوري.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ الوضع في السودان كارثي، وجزء من الخرطوم به مواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ومواقع تحت سيطرة الجيش وهناك مواقع تتبادل فيها هذه القوات للسيطرة عليها.

وتابع: «الدعم السريع يقاتل لكسب المعارك والجيش السوداني يقاتل لكسب الحرب، والجيش السوداني سينتصر بهذه المعركة ولكن متى؟ لا أحد يستطيع الإجابة عليه الوقت الحالي، ولكن القوات المسلحة ستنهي الحرب لمصلحتها خصوصا وأن قوات الدعم السريع تقاتل بمنطقة ليست صديقة لها، ومهما كانت الكمية والعدد لن ينتصر بالنهاية، ولكن بالنهاية هناك دمار بالكامل في الخرطوم، وأصبحت محيط أسود من القذف، والدعم السريع محتل كل المناطق السكنية، وهي مناطق إيواء وحماية لهم والمواطنين دروع بشرية لهم».