مندوب السودان بالأمم المتحدة: اغتيال والي غرب دارفور بمساندة الدعم السريع

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الأوضاع على الحدود السودانية مستقرة، مشيرًا إلى أن اعتداء الميليشيات على السكان في دارفور تسبب في واقع مأساوي.

ميليشيات بمساندة الدعم السريع

وأضاف مندوب السودان، خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت وقتلت والي غرب دارفور، لافتًا إلى أن ما يقرب من 350 ألف شخص نزحوا منها ويعيشون في مخيمات محلية.

الأمم المتحدة

وطالب «إدريس» الأمم المتحدة بضرورة دعم جهود السلام الأهلية في البلاد، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكب من قبل الميليشيات المتمردة، على حسب تعبيره، تهدف لهدم الدولة السودانية.

وأوضح أنه يجب الضغط على الدعم السريع لإزالة مظاهر الوجود العسكري، داعيًا لضرورة ممارسة الضغط على هذه القوات لضمان عدم مواجهة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مناطق الاشتباكات.

أسلحة حديثة وذكية

وأشار مندوب السودان بالأمم المتحدة، أن تشاد أبلغت السودان باعتقال متمردين من الدعم السريع على الحدود، مؤكدًا العثور على أسلحة حديثة وذكية في معسكر طيبة التابع للدعم السريع في مخازن تحت الأرض.