منظمة الصحة العالمية: استعدوا لمرض أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنَّه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد، في خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف.

مدير منظمة الصحة العالمية يحذر رغم نهاية جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن نهاية جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

وقال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة: «خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما».

مدير منظمة الصحة العالمية: خطر ظهور متغير آخر بعد كورونا

وتابع: «التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا»، حيث جاءت تصريحات تيدروس خلال إعلان منظمة الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض أن تساعد العلماء في التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في حفل الإطلاق إنَّ الشبكة تهدف إلى منح كل دولة إمكانية الوصول إلى التسلسل الجيني الممرض والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص بها.