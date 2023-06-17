فيلم «The Flash» يحقق 26 مليون دولار في أول أيامه بدور السينما

نجح فيلم «The Flash» في جمع 26 مليون دولار من المعاينات الأولية في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، مع بعض التوقعات تصل إلى 85 مليون دولار، وفقا لموقع «ديدلاين».

وتدور أحداث فيلم «The Flash» حول «باري» الذي يسافر بالزمن إلى الوراء لمنع وفاة والدته، الأمر الذي يترتب عليه عواقب غير مقصودة، الفيلم من إخراج آندي موسكيتي، من سيناريو كريستينا هودسون وبطولة عزرا ميلر في دور «باري ألين» و«فلاش» إلى جانب ساشا كالي ومايكل شانون ورون ليفينجستون وماريبيل فيرديو وكيرسي كليمونز وأنتجي تراو ومايكل كيتون.

وحصل الفيلم على ردود أفعال متباينة من النقاد، وحصل على موقع «Rotten Tomatoes»، نسبة موافقة تبلغ 66% بناءً على 279 مراجعة، بمتوسط تقييم 6.3 /10، كما منح الناقد اللبناني خليل حنون الفيلم تقييم متوسط، قائلا: «التقييم 6/10 ولولا وجود مايكل كيتن كان يستحق 5/10، الفيلم لن يكون نقطة مهمة أو مميزة في عالم أفلام دي سي التي تعاني مؤخراً من التخبّط والإيرادات الضعيفة. أفضل ما أنتجته في السنوات الأخيرة كان فيلم الجوكر وفيلم The batman ونسخة سنايدر من فيلم فريق العدالة».

الناقد خليل حنون عن فيلم «The Flash»: مسلي به العديد من المشاكل

وأوضح «حنون» في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «فيلم مسلّي عانى من بعض المشاكل، أولى هذه المشاكل أنه أتى متأخراً. ففكرة العوالم المتعددة والعودة إلى الزمن استهلكت، ولم يحسن الفيلم أن يأتي بشيء جديد خارج السائد في هوليوود، مشكلة ثانية في الفيلم أنه لم يحسن استغلال النوستالجيا كثيرا، فمدة الفيلم طغى عليها وجود الممثل عزرا ميلر الذي لا يمتلك موهبة الحضور التي تمكّنه من حمل فيلم على كتفيه وإنقاذه من عيوبه».

وأضاف: «مشكلة أخرى وهي أن قصة الفيلم لم تأتي بجديد خارج ما شاهدناه بالترايلرز أي إعلانات الفيلم، القصة ومسارها كانا واضحين إلى حد كبير، باستثناء بعض التفاصيل وبعض الممثلين الضيوف الذين ظهروا بشكل بسيط ومفاجئ، المخرج أجاد تنفيذ مشاهد المعارك وعدد من المواقف المضحكة لكن الربع الأخير من الفيلم كان الأضعف في التنفيذ، والمؤثرات كانت تترنح بين الممتاز والسيء».