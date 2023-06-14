مواجهة بين «The Flash» و«Elemental» على صدارة شباك الإيرادات

تشهد دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة بين فيلم «The Flash» وفيلم الرسوم المتحركة «Elemental» على صدارة شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، إذ يستهدف فيلم «The Flash» بطولة عزرا ميلر، تحقيق 70 مليون دولار، أما «Elemental» يهدف إلى جمع 35 مليون دولار فقط، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ينقسم المطلعون والمحللون حول الإيرادات نهاية الأسبوع الأخير لفيلم «The Flash»، ويتوقع البعض تحقيق مبلغًا أقل من 68 مليون دولار ويتوقع آخرون أن يصل إلى 85 مليون دولار، ويتم عرض الفيلم على الشاشة الكبيرة بدون دفعة ترويجية تقليدية من بطل الفيلم عزرا ميلر، الذي كان شخصية مثيرة للجدل في الفترة التي سبقت إطلاق الفيلم.

بعد عامين في الغياب.. عزرا ميلر يحضر العرض الخاص لـ «The Flash»

أصدر الممثل، الذي تم اعتقاله عدة مرات في السنوات القليلة الماضية، بيانًا في أغسطس الماضي للاعتذار عن سلوكه غير المنتظم والقول إنه يخضع للعلاج من «مشكلات صحية عقلية معقدة».

وحضر «ميلر» العرض الأول لفيلم «The Flash» يوم الاثنين الماضي، مسجلاً أول ظهور علني له منذ عامين، لكنه توقف عن التعامل مع الصحافة.