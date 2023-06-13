عزرا ميلر على السجادة الحمراء لعرض «The Flash» بعد أزماته الأخيرة

بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها الفترة الماضية، ظهر الممثل الأمريكي عزرا ميلر علنًا لأول مرة على السجادة الحمراء للعرض الخاص لـ فيلم «The Flash» في لوس أنجلوس، بجانب بن أفليك الذي يعيد تمثيل دوره كـ «باتمان»، بالإضافة إلى المخرج آندي موسكيتي، والنجوم كيرسي كليمونز وباربرا موسكيتي، وذلك قبل يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم نهاية الأسبوع الجاري.

وكان اكتمل تصوير فيلم «The Flash» قبل أن يتصدر نجمه عناوين الأخبار على مدى شهور لسلسلة من السلوكيات المقلقة التي تضمنت تصريحات وسائل التواصل الاجتماعي الصاخبة والاعتقالات والمثول أمام المحكمة، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

عزرا ميلر يعتذر عن سلوكه: أعاني من مشكلات صحية وعقلية معقدة

اعتذر «ميلر» في أغسطس 2022 عن سلوكه المثير للقلق، في بيان صحفي، قائلا: «بعد أن مررت مؤخرًا بفترة أزمة شديدة، أدرك الآن أنني أعاني من مشكلات صحية عقلية معقدة وبدأت العلاج المستمر، أريد أن أعتذر للجميع لأنني أزعجت وانزعجت من سلوكي السابق». وتابع: «أنا ملتزم بالقيام بالعمل اللازم لأعود إلى مرحلة صحية وآمنة ومثمرة في حياتي»