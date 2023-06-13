رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تبيع حقوق جوائز جولدن جلوب

انتقلت جوائز جولدن جلوب إلى ملكية جديدة بعيدا عن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المعروفة بـ«HFPA» التي تأسست عام 1943، وذلك بعد ما أعلنت شركة «ديك كلارك» للإنتاج والشركة القابضة «إلدريدج» الاستحواذ على جميع أصول وحقوق وممتلكات جولدن جلوب من رابطة هوليوود، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأوضحت هيلين هوين، رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في بيان بشأن البيع: «نحن متحمسون لإغلاق هذه الصفقة التي طال انتظارها والتي وافق عليها الأعضاء والانتقال من منظمة يقودها الأعضاء إلى مؤسسة تجارية».

رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية توضح تفاصيل بيع حقوق جوائز جولدن جلوب

وتابعت: «سيتم تجميع الموارد الحالية لـ HFPA مع عائدات الصفقة لتشكيل (مؤسسة جولدن جلوب) لمواصلة العمل في العطاء الخيري المتعلق بالترفيه، من الآن فصاعدًا ، ستقوم شركة ديك كلارك بتخطيط واستضافة وإنتاج جوائز جولدن جلوب السنوية، بدءًا من الحفل السنوي الحادي والثمانين في يناير 2024».

ومن المقرر أن تنتضم هلين هوين إلى المنظمة الجديدة كعضوة، على الرغم من أنه لن يتم الاحتفاظ بجميع أعضاء الرابطة الحاليين مع دخول جولدن جلوب فصلًا جديدًا في تاريخها، وفقًا لصحيفة «The Hollywood Reporter».

ومن جانبه، قال جاي بينسك الرئيس التنفيذي لشركة «ديك كلارك» للإنتاج، «بصفتنا مشرفين على جوائز جولدن جلوب، تتمثل مهمتنا في مواصلة تقديم حفل توزيع الجوائز الأكثر ديناميكية على البث التلفزيوني المباشر في جميع أنحاء العالم».وتنتج شركة «ديك كلارك» مجموعة من الأحداث التلفزيونية المباشرة، بما في ذلك جوائز أكاديمية موسيقى الريف، وجوائز الموسيقى الأمريكية بالإضافة إلى جوائز بيلبورد الموسيقية