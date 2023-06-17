وزير التعليم: إتاحة نماذج الإجابات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة جميع نماذج الإجابات لامتحانات الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحانات، قائلاً: «نرغب في أن يركز الطلاب فيما هو قادم أما إذا ركزوا على مراجعة إجاباتهم وفق نموذج الإجابة عقب كل امتحان فقد يكون ذلك مؤثرا بشكل سلبي على البعض منهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء تماما من امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم؛ حرصًا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية غدا

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية، مشيرا إلى أن أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، تتضمن 70% أسئلة بسيطة للمستويات العقلية بسيطة ومتوسطة، و30% للمستويات العليا.

توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023

وجاء توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، وفق وزارة التربية والتعليم كالتالي:

-85 % أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» بامتحان اللغة العربية.

- 15 % أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023.

- عقد امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 ورقيا بنظام الـ«بابل شيت».

- امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 «أوبن بوك» كتيب مفاهيم.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.