وزير التعليم يتابع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في لجان الإسماعيلية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير سبل الراحة للطلاب.

الوزير يستفسر عن مدى وضوح الأسئلة

واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة على مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أكدوا رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة

كما تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة السلام الرسمية لغات، واطمأن الوزير على توفير وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد الوزير أيضا حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.