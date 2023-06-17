محافظ جنوب سيناء: 105 ملايين جنيه لدعم منظومة الري والنظافة بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي وجّه بضرورة الحفاظ على شرم الشيخ التي تحولت إلى مدينة خضراء العام الماضي قبيل استضافة قمة المناخ نوفمبر 2022.

أضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لدعم مدينة شرم الشيخ بمبلغ 115 مليون جنيه لاستكمال منظومة الري والنظافة.

55 مليونًا للري والسور الأمني

أكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى زراعة ما يقرب من نصف مليون متر مربع في شرم الشيخ مثل الحديقة المركزية، بالإضافة إلى الزراعات المنتشرة بالميادين والشوارع، موضحًا أنه جرى توفير مبلغ 20 مليون جنيه لاستكمال منظومة ري الزراعات الخضراء بالمدينة.

وتابع أن وزيرالمالية وافق على دعم المحافظة لمبلغ 35 مليون جنيه لاستكمال المنظومة الأمنية مثل الرصد الأمني والسور الأمني.

60 مليونًا للنظافة

قال اللواء خالد فودة إن القيادة السياسية حريصة على أن تكون شرم الشيخ في أبهى صورها أمام السياح والوفود التي تشارك في المؤتمرات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى للتعاقد مع إحدى شركات النظافة المتخصصة لإدارة منظومة النظافة بالمدينة، لافتًا إلى أن وزارة المالية وافقت على تخصيص 60 مليون جنيه سنويًا للتعاقد مع شركة نظافة تقوم بإدارة منظومة المواد الصلبة.