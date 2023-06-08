شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل مدينة سياحية مستدامة في الوطن العربي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن حصول مدينة شرم الشيخ على أفضل مدينة سياحية مستدامة بعد منافسة دول سياحية عربية.

وقال خالد فودة إنه كان هناك منافسة قوية أجراها الاتحاد العربي للإعلام السياحي وحصلت مدينة السلام شرم الشيخ على المركز الأول.

جاء ذلك خلال حفل تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جائزة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عربية مستدامة، بحضور كامل أبو علي رجل الأعمال واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رجال الأعمال بشرم الشيخ.

شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عربية

أكد اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ نجحت في استضافة اكبر المؤتمرات وهو COP 27 وأصبحت مدينة خضراء وصديقة للبيئة، موضحاً أن الدولة أسست المدينة لتكون أول مدينة خضراء سياحية خالية من التلوث.

وقدم الشكر إلي الاتحاد العربي للإعلام السياحي الذي قرر عقد اجتماعه سنويا في مدينة شرم الشيخ تكريما لمكانتها السياحية.

مشروعات شرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء إنه جرى إقامة ما يقرب من 20 مشروعا في 6 شهور فقط العام الماضي لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بدون تلوث، مما ساعد علي الترويج للمدينة سياحيا وعربيا.

أضاف المحافظ أن شرم الشيخ حصلت على المركز الثالث على العالم في مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر LivCom 2023 في المسابقة الدولية المقامة في دولة مالطا، وحصلت مدينة شرم الشيخ على الميدالية البرونزية بين عدة مدن سياحية.