المنشآت الفندقية: بدء توافد المصريين على شرم الشيخ والغردقة مطلع يوليو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل أن ترتفع نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر للمدن السياحية الشاطئية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والساحل الشمالي والإسكندرية، وهو ما سيرفع نسب الإشغال الفندقي بتلك المدن خلال الفترة من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر سبتمبر 2023.

%90 من الفنادق لم ترفع أسعار الغرف الفندقية بها هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن أكثر من 90% من الفنادق الموجودة بالمدن الشاطئية لم ترفع أسعار الغرف الفندقية بها هذا العام، لافتا إلى أن غالبية المواطنين المصريين بدأوا منذ الصيف الماضي في التواجد بفنادق 3 و4 نجوم وذلك بسبب جودة خدماتها وملائمة أسعارها للشرائح التي تسافر خلال تلك الفترة وأغلبها من الشباب.

عروض جيدة لجذب المصريين خلال الصيف

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة فئة 3 و4 نجوم بدأت في تقديم عروض سعرية مميزة لجذب المصريين لزيارتها خلال هذا الصيف، مشيرا إلى أن تواجد المصريين بالمدن السياحية الشاطئية خلال الموسم السياحي الصيفي مع الأعداد الجيدة من السياح الأجانب المتوقع قدومهم خلال الشهور الـ 3 المقبلة سيؤدى إلى حدوث انتعاشة سياحية جيدة بتلك المدن خلال فصل الصيف الحالي.