«قصور الثقافة» تقدم ورشا مجانية في أساليب الكتابة وفنون الخط بطنطا 24 يوليو المقبل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الاثنين المقبل، الورش التدريبية والفنية التي تقام بدار الكتب في مدينة طنطا في محافظة الغربية وتستمر حتى 24 يوليو المقبل بواقع 6 حصص تدريبية تقدم مجانا للمشاركين، تقام خلال أيام 19 و25 يونيو الجاري، و6 و13 و19 و24 من شهر يوليو المقبل.

تفاصيل ورش قصور الثقافة في طنطا

الورش التدريبية تقام في السادسة مساء، وبمشاركة العديد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ويحاضر بالورش التدريبية كل من الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى، وخبير الخط العربي الفنان حامد فرج.

وعن الورش التدريبية، أوضحت نيفين زايد، مدير الدار في بيان صحفي، أنها تأتي في إطار اهتمام قصور الثقافة بالمواهب الأدبية الصغيرة والشابة، وضمن سعيها لاكتشاف المواهب وتنميتها، وتأهيلهم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات الأدبية كافة، وذلك من خلال تدريبهم على أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة، مشيرة إلى أن الورش التدريبية تتضمن حصصًا في تنمية اللغة العربية للمشاركين، علاوة على ورش فنية في فنون الخط العربي، بجانب ورش لأهم أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة.