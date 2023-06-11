«قصور الثقافة» تنعى حمدي أبو جليل: أعطى الكثير للثقافة المصرية

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب والروائي حمدي أبو جليل رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 56 عاما.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة، إنّ الراحل حمدي أبو جليل أحد أبناء الهيئة المخلصين، وأحد الداعمين لمشروع النشر بها، أعطى بإخلاص ومحبة كبيرة الكثير من وقته وتفكيره لصالح الثقافة المصرية بصفة عامة والثقافة الجماهيرية -كما كان يحب أن يسميها دائما- بصفة خاصة.

وقدّم رئيس الهيئة، العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

معلومات عن حمدي أبو جليل

يذكر أنّ حمدي أبو جليل، ولد في الفيوم سنة 1967، وهو روائي وكاتب قصص قصيرة، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، ونشرت مجموعته القصصية الأولى في عام 1997 تحت عنوان «أسراب النمل»، أما مجموعته الثانية «أشياء مطوية بعناية فائقة» فصدرت في عام 2000، وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الإبداع العربية في العام نفسه.

كما صدر له عدة مؤلفات من بينها «لصوص متقاعدون» وهي روايته الأولى، و«طي الخيام، والأيام العظيمة البلهاء، ونحن ضحايا عك، وقيام وأنهيار الصاد شين»، وترجمت كتبه لعدد من اللغات منها الإنجليزية والإسبانية.