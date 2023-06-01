«قصور الثقافة» تصدر 6 عناوين جديدة عن مشروع النشر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، صدور 6 عناوين جديدة عن مشروع النشر بالهيئة، تتضمن كتاب «بيان للمسرح الشعبي.. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي» للكاتب المسرحي الكبير أبو العلا السلاموني، وكتاب «من وحي كورونا وموضوعات أخرى»، للراحل سعد عبدالرحمن.

إصدارات سلسلة إبداعات

ومن سلسلة إبداعات عناوين، المجموعة القصصية «درب الأثر» للكاتب أسامة لبيب، و«يوما ما كانت هنا وردة» للشاعرة شيماء عبدالرسول، والمجموعة القصصية «الفرار من حوض الاستحمام» ليوحنا وليم، وهذه الإصدارات باكورة السلسة في ثوبها الجديد برئاسة تحرير الشاعر علاء خالد، و«ليتها ابنتي» قصص منى ياسين، وهي أيضا باكورة إنتاج سلسة أصوات أدبية برئاسة تحرير الشاعر إبراهيم عبدالفتاح.