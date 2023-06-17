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انفجار داخل مخزن للألعاب النارية يتسبب في كارثة بالفلبين (فيديو)

كتب:

سحر المكاوى
05:50 م | السبت 17 يونيو 2023
انفجار سابق في الفلبين

انفجار سابق في الفلبين

تسبب انفجار وقع داخل مخزن غير قانوني للألعاب النارية بالفلبين، في حدوث كارثة محلية، حيث أسفر الانفجار، الذي تبعه اندلاع حريق هائل، عن تدمير 16 منزلاً، وتضرر 29 منزلاً آخرين، منها 7 منازل تضررت جزئياً، و22 منزلاً لحقت بها أضرار طفيفة.

ووفقاً لمصادر الشرطة المحلية فقد أسفر الانفجار عن إصابة 18 شخصاً من السكان المقيمين قرب المستودع، فيما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وتلقى آخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ، وفق مركز «بوكوي» للحماية من الحرائق 

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق صباح الخميس، في منطقة «بوندوكان» في الفلبين، وتم إخماد الحريق من قبل رجال الإطفاء بعد نحو 3 ساعات، وقال عدد من السكان إنهم شاهدوا بعض الأسلاك الكهربائية خارج المبنى، تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار، بحسب صحيفة «فلبين ديلي إنكوايرر».

وأشار كبير المفتشين، إيرل كارلو ماريانو، إن مستودع الألعاب النارية يقع وسط عدد من المنازل، منوهاً إلى أن ذلك أمر مخالف للقانون، وتسبب انفجار الألعاب النارية في تدمير المبنى، واشتعال النيران في المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

وأكد رئيس مجلس منطقة «بوندوكان»، الكابتن لاورو توازون جونيور، أنه سيتم فتح تحقيق في سبب الانفجار.

يشار إلى أن هذا  الانفجار هو الثاني الذي يرتبط بمخازن للألعاب النارية غير القانونية في الفلبين، خلال أقل من عام، حيث أدى انفجار سابق في مقاطعة لاغونا، في نوفمبر الماضي، إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

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بقلم سحر المكاوى