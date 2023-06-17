انفجار داخل مخزن للألعاب النارية يتسبب في كارثة بالفلبين (فيديو)

تسبب انفجار وقع داخل مخزن غير قانوني للألعاب النارية بالفلبين، في حدوث كارثة محلية، حيث أسفر الانفجار، الذي تبعه اندلاع حريق هائل، عن تدمير 16 منزلاً، وتضرر 29 منزلاً آخرين، منها 7 منازل تضررت جزئياً، و22 منزلاً لحقت بها أضرار طفيفة.

ووفقاً لمصادر الشرطة المحلية فقد أسفر الانفجار عن إصابة 18 شخصاً من السكان المقيمين قرب المستودع، فيما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وتلقى آخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ، وفق مركز «بوكوي» للحماية من الحرائق

Apektado ang mahigit 100 pamilya, habang 18 ang sugatan matapos sumiklab ang isang sunog sa bodega ng paputok sa Bocaue, Bulacan Huwebes ng madaling araw (Hunyo 15, 2023).



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وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق صباح الخميس، في منطقة «بوندوكان» في الفلبين، وتم إخماد الحريق من قبل رجال الإطفاء بعد نحو 3 ساعات، وقال عدد من السكان إنهم شاهدوا بعض الأسلاك الكهربائية خارج المبنى، تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار، بحسب صحيفة «فلبين ديلي إنكوايرر».

وأشار كبير المفتشين، إيرل كارلو ماريانو، إن مستودع الألعاب النارية يقع وسط عدد من المنازل، منوهاً إلى أن ذلك أمر مخالف للقانون، وتسبب انفجار الألعاب النارية في تدمير المبنى، واشتعال النيران في المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

وأكد رئيس مجلس منطقة «بوندوكان»، الكابتن لاورو توازون جونيور، أنه سيتم فتح تحقيق في سبب الانفجار.

PANOORIN: Tinupok ng sunog ang isang residential area sa Barangay Bunducan, Bocaue sa Bulacan nitong Huwebes nang madaling araw, Hunyo 15. via Gabbie Natividad (1/2) pic.twitter.com/OfcWJ5mOZg — PTVph (@PTVph) June 15, 2023

يشار إلى أن هذا الانفجار هو الثاني الذي يرتبط بمخازن للألعاب النارية غير القانونية في الفلبين، خلال أقل من عام، حيث أدى انفجار سابق في مقاطعة لاغونا، في نوفمبر الماضي، إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.