العالم الهولندي يثير الجدل مجددا.. حذر من زلزال الفلبين قبل حدوثه بساعات

بعد ساعات من تحذيرات العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الفلبين، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما حذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع قرابة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مانيلا، على عمق 124 كيلومترا قبالة سواحل مدينة كالاتاجان بمقاطعة باتانجاس قرب العاصمة مانيلا.

زلزال الفلبين استمر بين 30 ثانية ودقيقة

من جهته، قال قائد شرطة كالاتاجان إنه لدى وقوع زلزال الفلبين هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرط، مضيفا أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن الأجهزة المكلفة بإدارة الكوارث تحركت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير.

وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في مدينة كالاتاجان، التابعة لمقاطعة باتانجاس فقد استمر زلزال الفلبين ما بين 30 ثانية ودقيقة، حيث شعر بزلزال الفلبين عدد من سكان العاصمة الفلبينية مانيلا الذين هرعوا من مبانيهم إلى الشوارع.

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلازل خلال الأيام المقبلة

وكان العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، قد حذر قبل ساعات من أن الهندسة القمرية التي تشمل كوكبي المريخ وزحل، سوف تلعب دورا رئيسيا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بسبب أن القمر سيصنع هندسة حرجة لكل الكواكب الخارجية، قائلا إن الزلازل المتوقعة ستكون حرجة للغاية.

وأضاف العالم الهولندي في مقطع فيديو: «الوقت بين تلك الهندسة سيكون أقصر وأقصر حتى يبلغ ذروته في يوليو، لقد ذكرت هذا بالفعل في التحديثات السابقة، سيكون حرجا، هناك زوايا شبه قائمة بين القمر وهذه الكواكب الخارجية»، وحدد يومي 14 و16 يونيو على الأخص بأن فيهما ستكون هناك زوايا قائمة، سيكون الوضع حرجا كلما اقتربت هذه الزوايا حتى تحدث في نفس الوقت.

العالم الهولندي: أتوقع زيادة زلزلية خلال الأسابيع المقبلة

وتابع هوجربيتس بالقول على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عندها سيكون الأمر حرجا للغاية يمكننا أن نرى نشاطا زلزليا كبيرا نتيجة لذلك، هذه الهندسة القمرية شيء يجب مراعاته في الأسابيع والأشهر المقبلة، أتوقع زيادة زلزلية، السؤال هو ما إذا كان سيصل إلى الحجم 7 أم لا؟، وسيعتمد على مستويات التوتر في قشرة الأرض».