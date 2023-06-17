الكشف على 3 آلاف و937 مريضًا بمستشفى الجلدية خلال أسبوع بكفر الشيخ

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ قام خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على عدد 3 آلاف و937 مريضا، ووقع الكشف الاقتصادي على 195 مريضا.

صرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي

وأشارت «محمود»، في بيان لها، إلى أنّ صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة لعلاج أمراض «البهاق والصدفية» وذلك لكونه آمنا وفعالا، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل «الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق».

صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج

وأضافت «محمود»، أنّ قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 58 تحليل تنوع ما بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، وتابع القسم الداخلي بالمستشفى 5 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد، لافتةً أنه تم صرف علاج شهري لعدد 46 مريض متردد للجذام، كما نوهت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.

تقديم الخدمات لـ117 حالة وذلك بعمل الجلسات بجهاز «الناروباند»

وأوضحت «محمود»، أنّ قسم الأشعة بالمستشفى قدم الخدمات لـ117 حالة بعمل الجلسات بجهاز «الناروباند» وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض «البهاق والصدفية»، كما تم عمل 212 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ يقع ما بين مستشفى الحميات والصدر بعاصمة المحافظة، ويُقدم استشاراته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية في مجال الجلدية، كما يُمكن الاتصال به على رقم 047/3234770.