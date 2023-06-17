لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟.. عالم أزهري يجيب عبر «قناة الناس»

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إنَّ جبل عرفة سُمي بهذا الاسم - بحسب آراء بعض العلماء الذين أرجعوا سبب التسمية إلى لقاء آبائنا آدم وأمنا حواء عليه لما أُهبطا من الجنة ونزلا إلى الأرض، مضيفاً «التقيا على جبل وتعارفا عليه فسُمي الجبل بجبل عرفة.. وهذا رأي».

عزَّام: سبب تسمية «عرفة» لاعتراف الحجاج بذنوبهم إلى الله في هذا اليوم

وأضاف «عزام» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس» اليوم السبت، أنَّ هناك رأيا آخر يُرجع سبب التسمية إلى أنَّ الناس جميعاً يعترفون إلى الله بذنوبهم في يوم عرفة، وهم الحجاج، والاعتراف بذنوبهم هنا بقصد التوبة.

جبريل علم «الخليل» المناسك ويقول «عرفت»

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، «فيما يرجع البعض سبب التسمية إلى أن سيدنا جبريل كان يعلم الخليل المناسك ويقول له «أعرفت»؟ فيرد الخليل مجيباً جبريل «عرفت»، مضيفاً «الرأي الرابع يقول إن عرفة يخرج منه عُرف شذي أي رائحة طيبة، وهذه الرائحة الطيبة تصل إلى عنان السماء.. وكلها آراء».

«عرفة كلها موقف»

وعرفة جبل وقف عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- وقال «وقفت ها هنا وعرفه كلها موقف» تقف في أي مكان ولا يشترط أن تصعد إلى جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف كما قال الحبيب الشفيع النبي محمد، وذلك بعض من فضل يوم عرفة الذي يعد من أفضل الأيام عند الله.