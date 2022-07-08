حجاج الجمعيات الأهلية على جبل عرفات وسط متابعة البعثة المصرية

بتكبيرات «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك»، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، متوجهين إلى الله بالدعاء، وسط تيسيرات كبيرة نفذتها البعثة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية المصرية.

متابعة مستمرة للتأكد من تقديم الخدمات كاملة

وقدمت البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية مخيمات مكيفة ومراتب ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

حجاج الجمعيات الأهلية يزورون جبل الرحمة بعرفات

وأكدت وزارة التضامن في بيان لها، أنه خلال ليلة عرفة زار عدد من حجاج الجمعيات الأهلية جبل الرحمة، وتوجهوا بالدعاء، فيما مارس غالبية الحجاج شعائرهم في الخيم الخاصة بهم، أو في أماكن للصلاة وضعتها البعثة حول الخيم.

وأرسلت التضامن رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، طلبت فيها الدعاء لمصر وللقيادة السياسية، وتمنت لحجاجنا العودة بسلامة الله إلى أحضان الوطن.

وأضافت في رسالة مسجلة أن يوم عرفات هو أجمل أيام الخالق وخير أيام الدنيا وهو يوم يباهي فيه الله سبحانه وتعالى بني آدم عند الملائكة، ويستجاب فيه الدعاء.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بذلت مجهودات كبيرة من أجل حجاج الجمعيات، وخاضت جولاتٍ من التفاوض، والاتفاقات، والتعاقدات، من أجل تقديم خدمة متميزة وبرنامج متكامل من الخدمات للحجاج بأقل تكلفة وأعلى جودة.

تحذيرات بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة

من جانبه، طالب أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، الحجاج بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك في أوقات الظهيرة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظا على سلامتهم، ووفقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «وقَفْتُ ها هنا بعَرفةَ، وعرَفةُ كلُّها مَوقِفٌ»، أي أن كل جبل عرفة هو موقف ومكان مبارك يستجاب فيه الدعاء ويتقرب فيه العبد من ربه.