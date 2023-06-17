موعد عيد الأضحى 2023 في الدمام.. اعرف فضل صيام يوم عرفة

موعد عيد الأضحى 2023 في الدمام، يهم الكثيرين من المقيمين في تلك المنطقة، لمعرفة يوم عرفة، وأيام الإجازة التي تجتمع فيها العائلة وأفرادها ويلتقون في منزل كبير الأسرة أو الأكبر سنًا، إذ يسودها المودة والرحمة، كما تكون فرصة لحل المشاكل والخصام بين الأصدقاء والمعارف.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في الدمام، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في الدمام

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في الدمام فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتمّ استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في الدمام

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلاله أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.