ضبط 500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية -مدير الأمن، من ضبط كمية من السولار فى محل زيوت وشحوم بدون ترخيص بدسوق، لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 500 لتر سولار في محل زيوت وشحوم

وضبطت حملة مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، صاحب محل زيوت وشحوم عُثر بحوزته فى المحل على 500 لتر سولار معبأة في جراكن، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.