مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات للسودان بتوجيهات رئاسية

وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري وسيتم دفع المساعدات للمناطق المنكوبة والأكثر احتياجًا بدولة السودان الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر، موجهين الشكر للقيادة السياسية المصرية للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.