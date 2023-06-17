هل يسمح لطلاب الثانوية باصطحاب كتيب المفاهيم في الامتحان؟.. «التعليم» تجيب

تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية للمواد الأساسية غدا الأحد، حيث يؤدي الطلاب غدا امتحان مادة اللغة العربية ورقيا في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بلجان وكاميرات مراقبة، يهتم الطلاب بإمكانية السماح باصطحاب كتيب المفاهيم معهم في لجنة الامتحان.

تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب داخل اللجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق لطلاب الثانوية العامة اصطحاب كتيبات المفاهيم مع الطلاب اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم كتيبات للطلاب داخل اللجان الامتحانية مع بداية كل مادة وتسليمه للمراقبين بعد الانتهاء من الامتحان مره أخري، مع التشديد علي ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.

عدم السماح بدخول أوراق

وأضافت وزارة التعليم أنه لن يتم السماح بدخول الطالب باللجنة أي أوراق مفاهيم أو كتيبات مفاهيم أو مذكرات، مشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الـ«أوبن بوك»، حيث يتم تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم مع ورقة الأسئلة والبابل شيت الخاص بكل مادة امتحانية يؤديها الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن سؤلهم عن اختلاف نماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث أن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، لافتةً إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام بتسلمه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقًا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة الذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.