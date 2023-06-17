محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة غدا

يجري اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية، غدا، بلجان الثانوية العامة بمدرسة طبرى الحجاز الثانوية بنين، لمتابعة الامتحانات والتأكد من توفير الهدوء وكل سبل الراحة للطلاب، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع غدا بامتحان مادة اللغة العربية.

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على الطلاب ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالامتحانات وبينها عدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

الالتزام بضوابط الامتحانات

وناشدت مديرية التعليم، أولياء أمور الطلاب والمعلمين والعاملين بضرورة الالتزام بضوابط امتحانات الثانوية والابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق تكافؤ الفرص، وعدم الانسياق وراء أي فعل يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم ومستقبل أبناؤهم.

التصدي بكل ما يخل بانتظام الامتحانات

كما شدد مدير المديرية على الإدارات التعليمية بالتصدي بكل ما يخل بانتظام الامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو وسيلة أخرى تساعد في خرق القواعد المتبعة.