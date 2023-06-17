رئيس «إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية»: مصر من الدول الرائدة في المجال (حوار)

أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أن مصر من الدول الرائدة فى مجال اللوجيستيات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على تطوير قطاع اللوجيستيات وتحسين بنيتها التحتية والخدمات المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز التجارة الدولية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار فى حوارها لـ«الوطن»، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللوجيستية عبر إنشاء مناطق لوجيستية وتحديث وتطوير الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والتقنيات المتعلقة باللوجيستيات، ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية. وإلى نص الحوار:

* فى البداية.. ماذا عن وضع مصر بالنسبة للعالم فى هذا المجال؟

‏‎ - مصر إحدى الدول الرائدة فى مجال اللوجيستيات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على تطويرها وتحسين بنيتها التحتية والخدمات المرتبطة بها، كما تمتلك مصر موقعاً جغرافياً متميزاً على شرق البحر المتوسط وتحتوى على قناة السويس الحيوية التى تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهذا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة فى مجال اللوجيستيات والتجارة الدولية.

و‏‎تعمل الحكومة على تحديث وتطوير الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والتقنيات المتعلقة باللوجيستيات، ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية، كما تشير التوقعات إلى أن القطاع اللوجيستى فى مصر سيشهد نمواً متزايداً فى المستقبل القريب، وسيكون هناك حاجة متزايدة إلى الخبراء والمهنيين فى هذا المجال، ما يمنح فرصاً كبيرة للشركات والمستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع فى مصر.

‏‎وتعمل الحكومة المصرية على تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز اللوجيستيات فى البلاد، وتشمل هذه الاستراتيجية إنشاء مراكز لوجيستية متخصصة وتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تقديم الخدمات اللوجيستية.

أبرزالمكاسب.. تحسن حصة مصر من تجارة الترانزيت

* إلى أى مدى تساعد المناطق اللوجيستية فى تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت؟

- ‎تساعد المناطق اللوجيستية بشكل كبير فى تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت بشكل كبير، حيث تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجيستية وتوفير الخدمات اللازمة للشحن والتخزين والتوزيع والنقل، ما يجعلها وجهة مثالية للشحنات التجارية التى تمر عبر مصر.

‎وتعد مصر موقعاً جغرافياً متميزاً بين القارات الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وهو موقع استراتيجى يجعلها مركزاً لتجارة الترانزيت. وتمتلك مصر أيضاً شبكة كبيرة من الموانئ البحرية والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية، وهذا يجعلها قادرة على الاستفادة من فرص التجارة الدولية بشكل كبير، كما تساعد المناطق اللوجيستية فى توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة للشحن والتخزين والتوزيع والنقل، وتقديمها بأسعار مناسبة، ما يجعلها تنافسية بشكل كبير فى سوق الترانزيت العالمية.

تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية

‎والمناطق اللوجيستية تساعد أيضاً فى تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لشركات النقل والتجارية واللوجيستية، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستخدام كمركز لتجارة الترانزيت.

وتعمل الحكومة المصرية على تطوير وبناء المزيد من المناطق اللوجيستية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة الشحنات التجارية، وذلك بهدف تعزيز حصة مصر فى تجارة الترانزيت وجذب المزيد من الاستثمارات اللوجيستية إلى البلاد.

‎وبالتالى، فإن المناطق اللوجيستية تلعب دوراً حيوياً فى تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت، وتعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى البلاد.

توافر وسائل النقل والاتصالات الحديثة

* ما المقومات الرئيسية لتأسيس منطقة لوجيستية؟

- توجد عدة مقومات رئيسية يجب توافرها لتأسيس منطقة لوجيستية ناجحة، ومن أهم هذه المقومات:

1- موقع استراتيجى يسهل الوصول إليه من مختلف الاتجاهات، ويتوفر فيها وسائل النقل والاتصالات الحديثة.

2- بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والجسور والموانئ والمطارات والخدمات الأخرى اللازمة للنقل والتخزين والتوزيع.

3- التخطيط الجيد والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد الاحتياجات اللوجيستية للمنطقة وتوفير الحلول اللوجيستية المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات.

4- توفر خدمات لوجيستية متكاملة تشمل التخزين والتوزيع والنقل والتغليف والتخليص الجمركى والخدمات المالية والإدارية الأخرى المتعلقة بالعمليات اللوجيستية.

5- توافر فريق عمل مدرب وذى خبرة عالية فى مجال اللوجيستيات، ويجب أن يكون لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لتوفير الحلول اللوجيستية المناسبة للعملاء وتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف.

6- يجب أن تحتوى المنطقة اللوجيستية على بيئة استثمارية مناسبة تشجع على الاستثمار وتوفر الدعم اللازم للشركات اللوجيستية والصناعية والتجارية.

7- التعاون والتنسيق بين المؤسسات اللوجيستية والحكومية والخاصمات الأخرى، وضرورة تبادل المعلومات والخبرات والمعايير اللوجيستية الموحدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات المختلفة.

* وكيف تسهم المناطق اللوجيستية فى عملية التنمية؟

توفير بنية تحتية متطورة للنقل والتخزين والتوزيع

- ‏‎تسهم المناطق اللوجيستية بشكل كبير فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما تقوم دولة أو منطقة بتطوير وإنشاء مناطق لوجيستية، فإنها تعمل على توفير بنية تحتية متطورة للنقل والتخزين والتوزيع، ما يجعلها مكاناً مثالياً للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

المناطق اللوجيستية يمكن أن تعتبر أداة مهمة فى عملية التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية. وهذا يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المنطقة.

* تدريس اللوجيستيات.. كيف يتم؟ وما مستقبل خريجى هذا التخصص؟

‏‎- تدريس اللوجيستيات يشمل تعليم المفاهيم والمهارات المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع والتخطيط اللوجيستى، ويشتمل على مواضيع مثل الإدارة اللوجيستية والإدارة الاستراتيجية للتوريد والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المخاطر اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اللوجيستيات وغيرها.

‏‎يتم تدريس اللوجيستيات فى العديد من الجامعات والمعاهد العليا فى مختلف أنحاء العالم، وتعتبر الأكاديمية البحرية هى الرائدة فى هذا التخصص فى مصر والدول العربية.

‏‎وبالنسبة لمستقبل خريجى هذا التخصص، فإنه يتوقع زيادة الطلب على الخبراء فى مجال اللوجيستيات بسبب زيادة العولمة وتوسع التجارة الدولية والتطور التكنولوجى السريع، ما يؤدى إلى زيادة الحاجة إلى تخطيط وإدارة سلاسل التوريد العالمية بكفاءة وفاعلية.