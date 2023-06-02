أستاذ إدارة نقل تكشف مستقبل اللوجستيات في مصر: واعد ومشرق

اهتمام ملحوظ، أولته الدولة في الفترة الأخيرة للمناطق اللوجستيات، نظراً لأهميتها الكبرى في الاقتصاد المصري والاستثمار، ففي قطاع النقل على سبيل المثال يتم حالياً إنشاء القطار الكهربائي السريع، والذي من المقرر أن يسهم في الربط بين المواني البحرية والمواني الجافة والمراكز اللوجستيات، وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستيات في ميناء الإسكندرية.

الدكتورة هبة الجزار، أستاذ إدارة نقل اللوجستيات، أكدت أن التوقعات تشير إلى أن مجال اللوجستيات سيستمر في النمو في المستقبل، وسيكون هناك حاجة متزايدة إلى الخبراء في هذا المجال، وخاصة الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة سلاسل التوريد العالمية.

تدريس اللوجستيات

‏‎ووصفت الدكتورة هبة الجزار في حديثها لـ«الوطن»، مستقبل خريجي تخصص اللوجستيات بأنه «واعد ومشرق»، ويمكن لهم أن يتمتعوا بفرص وظيفية واسعة في العديد من المجالات، لافتة إلى أن تدريس اللوجستيات يشمل تعليم المفاهيم والمهارات المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع والتخطيط اللوجيستي، ويشتمل على مواضيع مثل الإدارة اللوجستيات والإدارة الاستراتيجية للتوريد والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المخاطر اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللوجستيات وغيرها، ‏‎كما يتم تدريس اللوجستيات في العديد من الجامعات والمعاهد العليا في مختلف أنحاء العالم.

وبالنسبة لمستقبل خريجي هذا التخصص، أكدت الدكتورة هبة الجزار، أنه يتوقع زيادة الطلب على الخبراء في مجال اللوجستيات بسبب زيادة العولمة وتوسع التجارة الدولية والتطور التكنولوجي السريع، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تخطيط وإدارة سلاسل التوريد العالمية بكفاءة وفعالية.

فرص عمل خريجي اللوجستيات

‏‎ويمكن لخريجي التخصص أن يعملوا في العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، أيضًا العمل في القطاع الحكومي والهيئات العامة المختلفة التي تعمل في مجال النقل والتجارة الدولية واللوجستيات، مثل وزارة النقل والجهات المسؤولة عن المواني والمطارات والجمارك وغيرها.