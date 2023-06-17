وزيرة الهجرة تعزي أسر ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل ليبيا

أكدت السفيرة سها جندي خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية، في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.

إجمالي عدد المصريين الناجين 43

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالي عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين 400-750 من جنسيات مختلفة، وإجمالي عدد المصريين الناجين 43 منهم (5 قُصر، 38 رجلًا)، وأنهم شباب ما بين 20-40 سنة من البالغين المصريين، وهناك 8 يتم التحقيق معهم، ووجهت لهم تهمة تنظيم هجرة غير شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة وهم رهن الاعتقال.

إجمالي مَن تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى 104

وأضافت وزيرة الهجرة أن إجمالي من تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى 104 التي تم إنقاذها: 12 باكستانيًا، 47 سوريًا، 2 من دولة فلسطين، كما تابعت السفيرة سها جندي، أن عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان في مياه عميقة جدا، ويتم متابعة الموقف أولا بأول.

وأهابت السفيرة سها جندي بالشباب المصري ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف التي تنظمها الوزارة لإكساب الشباب المهارات والخبرات، التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية أو فرص عمل آمنة بالخارج.