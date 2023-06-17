أسعار المواشي في سوق بنها 2023.. إقبال كبير قبل العيد

تشهد محافظة القليوبية استقرارا نسبيا في أسعار المواشي في سوق بنها تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام، حيث يتزايد الإقبال على السوق في هذه الأيام لشراء الأضاحي من الأبقار والجاموس والعجول والجمال والخراف والضأن.

تستعرض «الوطن» أسعار المواشي في سوق بنها ورصد حالة الإقبال ونصائح التجار لشراء الأضاحي.

أسعار المواشي في سوق بنها البقري

وأوضح محمود عبد القادر تاجر مواشي، أن أسعار المواشي في سوق بنها مستقرة نسبيا ومناسبة لشراء الأضحية حيث أن الموعد المثالي للشراء هذه للأيام لتجهيز وعلف الأضحية قبل الذبح.

إقبال على شراء الأضاحي

أشار «عبد القادر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا من المواطنين على أسواق المواشي في بسوق بنها خلال الفترة الجارية ويبدأ كيلو لحوم العجول من 140 جنيها للكيلو وحتى 155 جنيها للكيلو القائم «الحي» وبالنسبة للأبقار الإناث تتراوح الأسعار للكيلو القائم مابين 135 إلى 138 جنيها للكيلو القائم حسب عمر رأس الماشية.

أوضح «عبد القادر» أن أسعار المواشي في سوق بنها كشفت أن العجل يتراوح سعره من 55 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه، مشيرا أن سوق بنها هو السوق الرئيسي بالقليوبية ويتوافر فيه كافة أنواع الماشية مشيرا أن أسعار الجاموسي «قائم» مابين 120 إلى 125 جنيه للكيلو.

أسعار المواشي في سوق بنها الأغنام والخراف

واستكمل «عبد القادر» أن أسعار المواشي في سوق بنها بالنسبة للخراف والضأن والماعز شهدت استقرارا نسبيا ويصل سعر كيلو الخراف القائم مابين 165 إلى 185 جنيها، و185 إلى 200 جنبها للكيلو الواحد بالنسبة الماعز والضأن بأنواعه.

أسعار المواشي في سوق بنها الجمال

أوضح «عبد القادر»، أن أسعار المواشي في سوق بنها بالنسبة لشوادر الجمال مستقرة، حيث وصل سعر الكيلو الحي «القائم» 190 جنيها حيث يبلغ سعر الجمل الواحد ما بين 40 ألف إلى 55 ألف جنيه حسب نوعه ووزنه وكمية اللحم به، مشيرا إلى أن أنواع الجمال كثيرة ولكن المتداول والصالح للتضحية المغربي والرشيدي والسوداني والبلدي.