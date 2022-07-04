إقبال وزحام بأكبر سوق مواشي في بنها.. انخفاض أسعار الجاموس

شهدت سوق المواشي ببنها، أكبر أسواق الماشية بمحافظة القليوبية، إقبالا من المواطنين والتجار لشراء وتوفير الأضاحي، اليوم الاثنين، في آخر أيام السوق قبل استقبال عيد الأضحى السبت المقبل.

وشهدت الأسعار ارتفاعا للكيلو القائم الحي في البقري، بينما انخفضت في الجاموسي والأغنام، فيما استقرت أسعار الجمال. «الوطن» أجرت بثا مباشرا من سوق المواشي ببنها للتعرف على الأسعار.

اتفرج على الجمال في سوق المواشي ببنها

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ارتفاع أسعار اللحوم البقري

وشهدت جولة «الوطن»؛ لمتابعة سوق الأضاحي والمواشي بالقليوبية في مدينة بنها، ارتفاع أسعار اللحوم البقري لتصل إلى 75 جنيها للكيلو، و61 جنيها للجاموسي و55 جنيها للجاموسة و73 جنيها للعجول.

وقدم التجار النصائح للمشترين حول اختيار الأضحية السليمة، من خلال البحث عن الماشية التي تحمل لحما في مؤخرتها وظهرها ورقبتها والابتعاد عن المريضة التي تحمل دهونا كثيرة.

فيما قال الحاج علي أبو منصور، أقدم تاجر جمال في السوق، أن الجمال عليها إقبال كبير في الأضاحي هذا العام، مشيرا إلى أن لحم الجمال طيب ولا يوجد فيه أمراض مثل اللحوم البقري والجاموسي، ويقبل عليه المواطنون في الكفته خلال العيد، إذ أن الكفته من لحم الجمال لها مذاق خاص.

انخفاض أسعار الكيلو للغنم 10 جنيهات

وشهد سوق الأغنام في بنها، انخفاضا في الأسعار لكيلو اللحم الضأن، الذي بلغ 90 جنيها، بعد أن سجل 100 جنيه الأسبوع الماضي، وسط إقبال متوسط على لحوم الأغنام للأضحية.