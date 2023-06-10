أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها.. إقبال كبير قبل العيد

شهدت أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها، إقبالا قبل عيد الأضحى الذي تستقبله مصر والعالم العربي والإسلامي نهاية الشهر الجاري، إذ تشهد السوق إقبالا من التجار والمواطنين لشراء الأضاحي وسط حالة من الزحام لعرض المواشي بمختلف الأنواع الجمال والجاموس والبقر والماعز والضأن قبل عي الأضاحي.

تستعرض «الوطن»، أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها قبيل أيام من استقبال عيد الأضحى، من خلال رصد الرواج في السوق والإقبال حيث تشهد السوق خلال موسم عيد الأضحى رواجا لشراء الأضحية.

أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها

وقال رضا حامد من تجار سوق مواشي بنها لـ«الوطن»، إن الأسعار تتراوح ما بين 118 جنيها إلى 150 جنيها للحم البقري والجاموسي، والكيلو القائم للبقر الإناث يبدأ من 130 إلى 135 جنيها، ويصل سعر العجل في السوق من 50 حتى 60 ألف جنيه.

وقدم التجار، عدة نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلى أن شراء اللحوم البقري أفضل اختيار للأضاحي لأنها تدر لحما أكثر ويكون لحمها أفضل من الجاموسي خاصة في الأضحية وقليلة الدهن.

أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها الخراف

فيما أشار محمود رجب من تجار الأغنام بسوق المواشي ببنها لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها مناسبة جدا هذا العام، وهناك إقبال لتتراوح من 160 إلى 180 جنيها لكيلو القائم للخراف ومن 180 إلى 200 جنيه لكيلو القائم في الماعز والضأن.

أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها الجمال

كما أوضح علي أبو منصور تاجر جمال بسوق بنها، أن أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها بالنسبة للجمال بلغت 180 جنيها للكيلو القائم، بينما يصل ثمن الجمل من 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وفق نوع الجمل ولحمه، مشيرا إلى أن الجمال المتوفرة من أنواع المغربي والرشيدي والبلدي والسوداني.

فيما أجمع عدد كبير من التجار على ضرورة شراء الأضحية في هذه الأيام استغلالا لاستقرار السوق، وفق أسعار الأضاحي 2023 في سوق مواشي بنها.