«الآثار»: أنجزنا 90% من مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

قال الدكتور عادل الجندي، منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إنّه تم البدء في تعظيم الاستفادة من المشروع منذ عام 2014، موضحًا أن هذا الملف حصل على زخم كبير جدا في الفترة الماضية لأن أعمال المشروع قاربت من الانتهاء بنسبة تتجاوز 90%.

مشروع مسار العائلة المقدسة يحارب الموسمية

وأضاف الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «cbc»، أنّ الزخم الذي أحدثته الدولة المصرية في الفترة الماضية هو الذي منح الناس إحساسا بأن هذا المشروع جاد وترعاه الدولة وتروِّج عالميا له، مشددًا على أن مشروع مسار العائلة المقدسة يحارب الموسمية، حيث يمكن زيارة مواقعه في أي وقت من العام.

نستهدف أسواق أمريكا اللاتينية وسوق شرق أوروبا وبعض الدول الأفريقية

وتابع: «في بداية هذا العام، أُعلن المسار على قائمة التراث العالمي اللامادي في يونسكو، والمصريون بدأوا يتفاعلون مع هذا المشروع الذي حصل على صدى عالمي بأكثر مما حظي به في مصر، حيث ركزت الدولة على جذب السياح حول العالم لزيارة المواقع الخاصة بمسار العائلة المقدسة، نستهدف أسواق أمريكا اللاتينية وسوق شرق أوروبا وبعض الدول الأفريقية والشرق الأقصى مثل اليابان والصين وكوريا».