أحمد داوود ضيف «معكم منى الشاذلي» على CBC الخميس

يحل الفنان أحمد داوود، ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة cbc.

ويكشف داوود خلال اللقاء عن كواليس فيلمه الأخير «يوم 13»، الذي تصدّر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، كما يتحدث عن دراسته للهندسة وتأثيرها في شخصيته، وكذلك حبه للسفر والرياضة.

يتناول اللقاء تفاصيل تقديمه لبرنامج «الكونتينر»، وكيف أنّ نظرته للصناعات المصرية تغيّرت بفعل الاحتكاك بالواقع والتجارب الملهمة.

ويتحدث أحمد داوود عن زوجته علا رشدي، التي يعتبرها ذات نظرة ثاقبة للأمور، وأنّها تساعده بشكل كبير في اختيار أعماله.

ويروي الفنان الشاب عن الخبرات التي خاضها خلال مشواره الفني، بداية من المسرح وقصة أول دور في عمل تاريخي، وصولا إلى تصدر اسمه أفيشات الأفلام والمسلسلات، وأعمال عديدة احتفى بها النقاد والجمهور على حد سواء، مثل «جراند أوتيل» و«هذا المساء».