«الآثار»: مسار العائلة المقدسة إضافة جديدة لصناعة السياحة في مصر

قال الدكتور أحمد النمر مسؤول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إنّ مسار العائلة المقدسة من المسارات المهمة التي تشكل جزءً من الهوية المصرية وتعبر عن تراثنا، حيث يضم 8 محافظات بـ25 محطة، مثل سيناء والشرقية وكفر الشيخ والدلتا والصعيد والقاهرة، مشددًا على أن الدولة المصرية اهتمت بهذا المسار بشكل كبير، وتم التنسيق بين مختلف الوزارات.

وأضاف «النمر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذه المحطات تشكل تراثا ماديا وغير مادي مثل الأديرة والمباني، كما يضم المسار عادات وتقاليد وممارسات كثيرة جدا».

وتابع مسؤول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار: «هذا المسار من أطول المسارات على مستوى العالم، والسيد المسيح عليه السلام لم يزر أي مكان غير مصر، وهذا الأمر يعبر عن تفرد غير عادي، نتحدث عن نوع جديد في صناعة السياحة»، لافتًا إلى أن هذا المسار إضافة قوية للأجندة السياحية المصرية.