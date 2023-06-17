السودان يشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة على «سفينة المساعدات»

توجهت الحكومة السودانية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية، على المساعدات التي نقلتها إحدى سفن الإمداد التابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان السوداني.

وقال أحمد آدم بخيت، وزير التنمية المحلية السوداني، إنهم سعداء باستقبال ميناء بورتسودان لسفينة الإمداد المصرية، وعليها 270 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى أشقائهم في دولة السودان.

بخيت: نوجه الشكر لقيادة مصر الحكيمة وأهلنا في شمال الوادي

وأضاف الوزير السوداني، في فيديو نشرته القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية عن وصول سفينة الإمداد للسودان منذ قليل: «نوجه الشكر مصر ولقيادة مصر الحكيمة وأهلنا في شمال الوادي.. ونسأل الله أن يديم العلاقات ويعززها».

من جهته، قال فتح الله الحاج، والي ولاية البحر الأحمر السودانية: «سعداء أن نكون في استقبال المساعدات الإنسانية والصحية والطبية التي تقدمها مصر لإخوانهم في شعب السودان بعد الأزمة الأخيرة».

سفير مصر في السودان: سفينة الإمداد نقلت المساعدات بتوجيهات الرئيس

وأضاف: «نقدم كل الشكر لإخواننا في مصر حكومة وشعبًا وبصورة خاصة للقوات المسلحة المصرية، ونتمنى أن تزول الأزمة قريبًا، ونتمنى أن يكون هناك مشاريع مشتركة وتنمية قريبًا».

من جهته، قال السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، إن سفينة الإمداد المصرية نقلت المساعدات إلى السودان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارًا للجسر الجوي والبحري، الذي وجه الرئيس السيسي بتوجيهه للسودان اعتبارًا من 15 إبريل الماضي.

وأضاف سفير مصر في السودان: «سعدنا بتصديق القائد العام للقوات المسلحة بسرعة إرسال هذا المركب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

واعتبر سفير مصر في السودان وصول سفينة الإمداد المصرية محمّلة بمساعدات للأشقاء في السودان، بأنها جسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه، وستقدمه مصر لإخوانها في السودان.