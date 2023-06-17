«نقل الدم»: الكيس يمكنه إنقاذ 3 أرواح.. ونسعى لتلبية احتياجات المرضى

أكدت الدكتورة مروة محسن نصر، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أنّ البرامج التوعوية تحفز التبرع بالدم، مشيرةً إلى وجود تحسن بسيط في توافد المتبرعين على المراكز.

نأمل أن نكفي كل احتياجات المرضى

وأضافت «نصر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «cbc»: «ما زال هناك عجز بين الطلب ووفرة الأكياس حتى توفي كل احتياجات المرضى بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، ونأمل أن نكفي كل احتياجات المرضى».

وتابعت: «هناك مرضى يحتاجون إلى نقل الدم بشكل طوارئ مثلما يحدث في الحوادث والكوارث، وبعد الجراحة مثل السيدات أثناء الولادة والأطفال المبتسرين في الحضانات، وبعض المصابين بالأمراض المزمنة، وبعض الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية، كل هؤلاء يحتاجون في علاجهم على عمليات نقل الدم».

فوائد كبيرة للتبرع بالدم

وشددت على أن هناك فوائد كبيرة للتبرع بالدم، فمن الناحية الروحانية والنفسية يشعر المتبرع بأنه قام بدور مجتمعي وتكافلي وزكاة عن الصحة في مساعدة المرضى ومن يحتاجون الدم، لأن كيس الدم الواحد يمكنه إنقاذ 3 أرواح آخرين، ومن الناحية الصحية، فإن المتبرع يجدد دورته الدموية وينشط نخاع العظام.