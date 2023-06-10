جابر القرموطي يستعرض ملف «الوطن» عن 30 يونيو: الجريدة تعزز عملها بالعمق الشعبي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن جريدة «الوطن» طرحت بطريقتها المعهودة ملفا حمل اسم «الطريق إلى الوطن 30 يونيو.. كارت أحمر من الشعب للإرهابية»، وذلك في العدد الصادر لها صباح الغد.

القرموطي: الملف تضمن رصدا لذكريات عدد من المواطنين

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه لبرنامجه «مانشيت»، والمذاع على قناة «CBC»، أن الملف تضمن رصدا لذكريات عدد من المواطنين من مختلف الفئات الذين شاركوا في مظاهرات التحرير والاتحادية عام 2013 خلال فترة حكم جماعة الإخوان، «الحقيقة الجريدة عامله شغل كويس أوي في هذا الإطار».

وتابع: «اللي عاجبني في ملفات الوطن هو العمل بالعمق الشعبي، والتحقيقات بتاعتها مش بتكون مع المسؤول وبس، لكنها بتشوف المواطنين العاديين جدا اللي من خلال تلك الثورة بقوا بيدلوا بدلوهم في الكثير من الإطارات، والموضوع مش نخبوي أو فئوى، لكنه لامم كل الشعب والمواطنين، ولهم مني كل الاحترام والتقدير».