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هل يحق لطلاب الثانوية العامة اصطحاب مراوح صغيرة في اللجنة؟.. «التعليم» تجيب

كتب:

أميرة فكري
08:18 م | السبت 17 يونيو 2023
المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم

المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم

هل يحق لطلاب الثانوية العامة اصطحاب مراوح صغيرة معهم داخل اللجنة؟، من أكثر التساؤلات بين طلاب وأولياء الأمور، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مراوح سقف في كل اللجان.

ويطالب أولياء الأمور بضرورة قرار حاسم من وزارة التربية والتعليم للسماح للطلاب باصطحاب مروحة اليد إلى اللجان، في ظل المخاوف من رفض رؤساء اللجان الدخول بها إلى المدارس.

اصطحاب المراوح بلجان الثانوية العامة  

ومن جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للراغبين من طلاب الثانوية العامة اصطحاب مراوح صغيرة معهم اللجنة، بشرط تسليمها للمسؤولين قبل دخوله اللجنة الامتحانية، ويكون المراقب هو المسؤول عن تشغيلها للطالب. 

تسليمها للطالب مرة أخرى 

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، لـ«الوطن»، أنه يتم تسليم المروحة لطلاب الثانوية العامة مرة أخرى، بعد الانتهاء من الامتحان، لكن من الضروري أولا وقبل أي شيء أن يسلم الطالب المروحة للمراقبين قبل بدء اللجنة ليقوموا بتشغيلها بأنفسهم وتحت إشرافهم.

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