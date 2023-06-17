إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالهرم

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق السياحي اتجاه المنيب، تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق السياحي اتجاه المنيب.

سبب وقوع الحادث

انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق، 45 عاما، على الطريق السياحي اتجاه المنيب انفجر الإطار الإمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بسيارة ملاكي وإصابة كل من طالب 20 عاما، عامل 30 عاما، عاطل 26 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.