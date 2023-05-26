مصرع طالبة وإصابة أخرى في حادث مروري بالغربية

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت أخرى بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم مركبة توك توك، بعربة كارو، في قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وتم نقلهن إلى مستشفى زفتى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بمدينة زفتى بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك، وعربة كارو داخل قرية سندبسط، أسفر عن مصرع فتاة وإصابة أخرى بإصابات بالغة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شهد محمود الدنديطي 18 عاماً طالبة، بالصف الثالث الثانوي، وإصابة صديقتها، شهد سامي الشاذلي 18 عاماً، مقيمين بقرية سندبسط، بمركز زفتى، نتيجة حادث تصادم مركبة توك توك، بعربة كارو، حال ذهابهم إلى أحد الدروس الخصوصية بالقرية.

رفع آثار الحادث

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيداً لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.