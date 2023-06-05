إصابة طالب وموظف في حادث مروري بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك» بطريق قرية صفط الخمار، ما أسفر عن إصابة شخصين، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج

حادث تصادم بمركز المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية و«توك توك» بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة.

إصابة طالب وموظف

وانتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمد خلف حسان، 46 سنة، موظف، ومقيم بعزبة أبويعقوب بقرية صفط الخمار، ومحمود محمد حسن، 19 سنة، طالب، ومقيم بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.