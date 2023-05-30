مصرع طفل وإصابة والده وعمه في حادث مروري بالقليوبية

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وعمه، في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك - شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة على الطريق لطبيعتها، وتحفظت على الدراجة والسيارة المتسببتين في الحادث، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل، والاستعلام عن حالة والده وعمه لاستجوابهما وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع طفل في تصادم بشبين القناطر

وكان طريق كفر الشوبك – شبين القناطر قد شهد حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده وعمه وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن جثة الطفل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل تصادم طريق كفر الشوبك بشبين القناطر

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك - شبين القناطر، ووجود جثة ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر وإدارة مرور المدينة، وتبين وجود تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية يستقلها شخصان وطفل بسبب السرعة، مما أدى إلى وفاة الطفل وإصابة والده وعمه المستقلية على الدراجة النارية. تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة النقل وسائقها. وتم تحرير محضر بالواقعة.