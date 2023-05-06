أوقاف كفر الشيخ: انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة بقرية روينة غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً الأحد، بمسجد الرحمة، بقرية روينة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة بقرية روينة

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، إن وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة، بقرية روينة، التابعة لمركز كفر الشيخ، اعتباراً من صباح غداً الأحد الموافق 7 مايو وحتي الأربعاء 10 مايو 2023، لمدة 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

عقد محاضرات على مدار 4 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام عن موضوعات «نعمة الصحة حقيقتها وشكرها، نعمة المال حقيقتها وشكرها، نعمة الأمن حقيقتها وشكرها، نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

وأكد «بسيوني»، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع الجمهورية.