انطلاق الأسبوع الثقافي للأوقاف بمسجد الرحمة في كفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، عن انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة، بقرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين، غداً الأحد، ولمدة 4 أيام، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، إن فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة، بقرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين، تنطلق اعتباراً من صباح غداً الأحد 12 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير 2023، لمدة 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

تلاوات قرآنية وابتهالات دينية

وأوضح «يونس»، أنه يجرى عقد محاضرات على مدار 4 أيام عن موضوعات «الإسراء والمعراج ومكانة الرسول صلي الله عليه وسلم، والصلاة في الإسلام، وحقوق الصداقة، وبر الوالدين»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

الأسبوع الثقافي

وأكد «يونس»، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.