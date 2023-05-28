انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي بالمسجد الكبير في سيدي سالم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، اليوم الأحد، بالمسجد الكبير بسيدي سالم.

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، إن وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، اعتباراً من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل، وعلى مدار 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

عقد محاضرات على مدار 4 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام عن موضوعات «إتقان العمل، ضرورة الحفاظ علي الدولة الوطنية، شعيرة الأضحية وما يجزي فيها، فضائل الاستغفار»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

نشر العلم النافع

وأكد «بسيوني»، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع الجمهورية.